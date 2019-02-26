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Televizyon patladı, ev alev alev yandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan bulunan 5 kişilik aile ölümden döndü.



Yangın, akşam saatlerinde Cide Kemerli Mahallesi'nde bulunan prefabrik bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Aslan, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı prefabrik evde televizyon bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlamanın etkisi ile ev bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına alamayan 5 kişilik Aslan ailesi kendini dışarı atarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen Cide Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen aile üyelerini Cide Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Tamamen söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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