Teravih namazına giderken otomobilin çarptığı şahıs öldü

Kastamonu'da teravih namazına gittiği sırada otomobilin çarptığı 93 yaşındaki yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Hisarardı Mahallesinde Şeyh Şabanı Veli Caddesi üzerinde henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 plakalı kiralık otomobil, teravih namazı için Şeyh Şabanı Veli Camisine giden 93 yaşındaki İzzat Karaman'a çarptı. Kazada ağır yaralanan İzzet Karaman, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İzzet Karaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası otomobili kullanan sürücü ise kayıplara karıştı. Otomobil, trafik ekiplerince yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden İzzet Karaman, Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kuzyaka Emirler Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.