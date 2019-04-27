Ters yönde ilerleyen otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da ters yönde ilerleyen otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sunta Köprülü Kavşağı'nda yolu karıştırdığı tahmin edilen ve ters yönde ilerleyen Remzi Çevirci (81) idaresindeki 37 SH 277 plakalı otomobil, karşısına çıkan Emrah Velioğlu (23) yönetimindeki 37 AAE 815 plakalı kamyonete çarptı. Otomobil ardından refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Aracın içerisinde sıkışan Remzi Çevirci, olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybederken, hafif yaralanan diğer sürücü tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Sunta Köprülü Kavşağı bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.