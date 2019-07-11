Terzi Göletine 4 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 5,1 milyon sazan yavrusunun ülke genelindeki 727 göl ve gölete bırakılmasına başlandı.

Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Terzi Göletine toplamda 4 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özcan Gazioğlu, “Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında bugün Terzi Göletine 4 bin adet pullu sazan yavrusu bıraktık. Yavru balıkların anaç hale gelmesi için 3 yıllık bir süre gerektiğinden özellikle balıklandırma yapılan göletlerin korunmasına ihtiyacımız var. Sürdürülebilir avcılık yapılması için bu hususa önemle dikkat edilmesini halkımızdan rica ediyorum” dedi.