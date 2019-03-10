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TFF 2. Lig Beyaz Grup: Kastamonuspor 1966: 1 - Yılport Samsunspor: 0

Kastamonuspor 1966, TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.



Stat: Gazi


Hakemler: Ferhan Kentanlıoğlu, Cemalettin Göndoğdular, Hakan Betaş


Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Mustafa Çakır, Abdulaziz Solmaz (Yasin Yener dk. 73), Erkan Taşkıran, Muhammed Haşim Çoban (Abdurrahman Kuyucu dk. 80 ?), Şaban Özel, Soner Dikmen, Kemal Tokak, Bulut Kaya, Artun Akçakın (Sinan Akaydın dk. 85 ?), Bahri Can Avcı.


Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Savaş Yılmaz (Oner Eriş dk. 70), Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz (Yılmaz Özeren dk. 60), Abdulkadir Özgen, Erhan Şentürk (Samet Asatekin dk. 56), Nuri Terliksiz, Cenk Kaplan, Canberk Dilaver, Enes İslam İlkin, Bahattin Köse


Gol: Muhammed Haşim Çoban (dk. 46) (Kastamonuspor 1966)


Sarı Kartlar: Mustafa Çakır, Erkan Taşkıran, Muhammed Haşim Çoban, Bulut Kaya (Kastamonuspor 1966), Canbert Dilaver, Oğuz Gürbulak, Cenk Kaplan (Yılport Samsunspor)

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