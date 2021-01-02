TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 - Eyüpspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup erteleme maçında sahasında Eyüpspor'u konuk eden GMG Kastamonuspor, karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.
Stat: Gazi Stadyumu
Hakemler: Hakan Ülker, Muhammet Ali Doğan, Tolga Atasoy
GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz, Oğuzhan Doğan, Mert Arabacı, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan, Metincan Cici, Harun Aydın (Eren Moroğlu dk. 90 ?), Sefa Gebeşoğlu (Eren Evin dk. 29), Ömer Faruk Yücel (Kerem İmamoğlu dk. 82 ?)
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Muharrem Doğan, Doğan Can Otman, Kemal Tokak, Muhammed Akarslan (Taha Can Velioğlu dk. 90 ?), Onur Eriş (Sadık Baş dk. 68), Okan Baydemir (Mertcan Açıkgöz dk. 90 ?), Serdar Cansı, Timur Temeltaş (Mikail Okyar dk. 78), Taşkın İlter, Artun Akçakın
Goller: Muhammed Akarslan (dk. 56) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Recep Yılmaz, Özgür Yılmaz, Mert Arabacı (GMG Kastamonuspor), Kemal Tokak, Muhammed Akarslan, Timur Temeltaş (Eyüpspor)