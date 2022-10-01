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TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 - Fethiyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 7. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Kastamonu Gazi


Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Niyazi Atakan Ataseven, Şeyhmus Baysal


GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan, Şaban Özel, Erman Bulucu, Faruk Öcal, Kadir Keleş, Hakan Olkan (Ayhan Gürbüz dk. 59), Abdulaziz Solmaz, Berkan Turan (Mustafa Çaylı dk. 59), Berkay Samancı, Ömer Faruk Yücel (Ramazan Keskin dk. 78 ?), Ergin Keleş


Teknik Direktör: Metin Akpunar


Fethiyespor: Enes Fidayeo, Doğancan Kılıç, Taha Can Velioğlu, Selçuk Hakalmaz, Rıdvan Türker, Selim Kayacı, Sinan Kalaycı (Berkin Taşkın dk. 77 ?), Aykut Uluç (Burak Başkaya dk. 62), Halil Köçer (Selçuk Alibaz dk. 62), Oktay Balcı (Mustafa Apardı dk. 87 ?), Burak Özduman (Onur Taha Takır dk. 87 ?)


Teknik Direktör: Mesut Toros


Kırmızı Kart: Berkay Samancı (dk. 90) (Kastamonuspor)


Sarı kartlar: Erman Bulucu, Faruk Öcal Berkan Turan (Kastamonuspor), Selim Kayacı, Burak Özduman (Fethiyespor)

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