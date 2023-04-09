TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 - İskenderunspor: 2

Lig Kırmızı Grup 31. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği İskenderunspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde Kastamonusporlu teknik heyet ve futbolcular, asrın felaketinin yaşandığı depremlerden ötürü İskenderunspor teknik heyeti ve futbolcularına karanfil verdi.

Stat: Gazi

Hakemler: Adem Cinek, Metin Yalçın, İsmail Ertunç

GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan, Yusuf Talum, Ercan Yazıcı, Emre Can Coşkun, Berkan Turan, Yasin Başaytaç (Mustafa Çaylı dk. 55), Ömer Faruk Yücel (Fuat Bavuk dk. 46), Abdulaziz Solmaz (Bertu Alican Özyürek dk. 63), Yiğit Ali Bayrak (Muhammed Enes Durmuş dk. 78 ?), Ergin Keleş, Berkan Aydeniz

İskenderunspor: Muhammed Can Tuncer, Ahmet Devret, Kemal Tokak, Onur Ural, Okan Dernek (Bertul Kocabaş dk. 88 ?), İsmail Güven (Kaan Yüksel dk. 75), Enes Soy (Kadir Ari dk. 75), Hasan Hüseyin Acar (Hüseyin Öztürk dk. 90 ?), Ali Keten, Süleyman Güneş, Artun Akçakın (Onur Toprak dk. 88 ?)

Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 43), Enes Soy (dk. 57) (İskenderunspor)

Kırmızı kart: Süleyman Güneş (dk. 74) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Emre Can Coşkun, Yigit Ali Bayrak, Mustafa Güngör (GMG Kastamonuspor)