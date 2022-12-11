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TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 - Kocaelispor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 18. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Stat: Kastamonu Gazi


Hakemler: Fatih Tokail, Egemen Savran, Güner Mumcu


GMG Kastamonuspor: Şaban Özel, Berkan Turan (Yasin Başaytaç dk. 62), Ömer Faruk Yücel, Abdulaziz Solmaz (Alptekin Çaylı dk. 79 ?), Metincan Cici, Ergin Keleş, İsmail Bilgin, Ayhan Gürbüz (Berkay Samancı dk. 61, (Efe Görgülü dk. 88 ?)), Erman Bulucu, Eray Birniçan, Ramazan Işık (Ramazan Ekinci dk. 46)


Kocaelispor: Yalçın Kılınç, Alpay Çelebi, Cem Ekinci (Diogo Coelho dk. 90 ?), Y. Cihat Çelik, Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 88 ?), Tayfun Aydoğan, Kubilay Yavuz (Mesut Can Tunalı dk. 87 ?), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Gökhan Değirmenci, Ali Kaya (Hazarcan Karacak dk. 79 ?)


Gol: Cem Ekinci (dk. 13) (Kocaelispor)


Sarı kartlar: Ömer Faruk Yücel, Berkan Turan, Erman Bulucu (Kastamonuspor), Cem Ekinci Altay Çelebi, Yağız Gül (Kocaelispor)

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