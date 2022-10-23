TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 - Van Spor FK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 11. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Van Spor Futbol Kulübüne 1-0'lık skor ile mağlup oldu.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Hamit Basık, Mahmut Gülle, Mustafa Onur Özgenç
GMG Kastamonuspor: Eray Birneçan, Şaban Özel, Erman Bulucu, Faruk Öcal, Kemal Can Aydemir, Hakan Olkan (Metin Cici dk. 80 ?), Bekan Turan (Ramazan Işık dk. 69), Berkay Samancı (Ayhan Gürbüz dk. 80 ?), Mustafa Çaylı (Ömer Faruk Yücel ?), Mehmet Bektaş (Abdulaziz Sokmaz dk. 58), Ergin Keleş
Teknik Direktör: Göktuğ Ertetik (Antrenör)
Van Spor Futbol Kulübü: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Alihan Kubalas, Uğur Adem Gezer, Emrah Tacir (Erkul Küçük dk. 74), Muhammed Ali Doğan, Muhsin Yıldırım (Ömer Faruk Gümüş dk. 74), Sedat Komi (Furkan Sakı dk. 90 ?), Barış Sağır, Uğur Can (Hasan Bilal dk. 53), Yaser Hacımustafaoğlu (Umut Sözen dk. 89 ?)
Teknik Direktör: Ümit Bozkurt
Gol: Uğur Can (dk.22) (Van Spor Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Miraç Acer, Muhammed Ali Doğan, Sedat Komi (Van Spor Futbol Kulübü)