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TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Kastamonu Gazi


Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Emrah Akkaya, Şafak Nalbantoğlu


GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan, Şaban Özel, Berkay Samancı, Abdulaziz Solmaz (Alptekin Çaylı dk. 63), Ergin Keleş (Berkan Turan dk. 90+2 ?), Ayhan Gürbüz (Ömer Faruk Yücel dk. 64), Emrah Bulucu, Faruk Öcal, Kadir Keleş (Ramazan Keskin dk. 46), Mehmet Bektaş (Efe Görgülü dk. 80 ?), Hakan Olkan


Balıkesirspor: Yiğitha Kır, Berat Aydoğdu, Birol Parlak (Görkem Altun dk. 78 ?), Andaç Güleryüz (Arda Akgün dk. 66), Oğuz Han Aynaoğlu (Umut Can Akçaoğlu dk. 90 ?), Kağan Kayalı, Berk Tosun (Güney Çelik Keleş dk. 78 ?), Ayberk Kaygısız (Emirhan Çakır dk. 46), Hüseyin Karabey, İbrahim Halil Çolak, Doğa İşeri


Goller: Ergin Keleş (dk. 3) (Kastamonuspor)


Sarı kartlar: Ayhan Gürbüz, Hakan Olkan (Kastamonuspor), Ayberk Kaygısız, Hüseyin Karabey (Balıkesirspor)

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