TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grupta 25. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gazi Stadyumu
Hakemler: Cihan Ateş, Şenol Bektaş, Sinan Bilen
GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı, Recep Yılmaz, Özgür İleri, İlyas Çakmak, Metincan Cici (Birkan Öksüz dk. 89 ?), Sefa Kara (Yusuf Türk dk. 59), Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Alican Karadağ, Ömer Gür (Harun Aydın dk. 76), Hakan Olkan
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, Fatih Dilek, Çınar Tarhan (Semih Kahraman dk. 73), Kutay Kurt, Mert Er Estik, Burhan Arman, Oğuz Özden, Cabir Coşar ? (Eser Akbaş dk. 27), Taner Yılmaz, Raşit Yöndem (Fatih Atex dk. 85 ?)
Teknik Direktör: Rasim Destanlıoğlu
Goller: İlyas Çakmak (dk. 90+9) (GMG Kastamonuspor), Burhan Arman (dk. 76) (Ergene Velimeşespor)
Sarı kartlar: Özgür İleri, Metincan Cici, Recep Yılmaz, İsmail Şahmalı, Ömer Gür, A. Akyol (GMG Kastamonuspor), Fatih Dilek, Kutay Kurt, Taner Yılmaz (Ergene Velimeşespor)