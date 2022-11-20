İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 15. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yendi.



Stat: Kastamonu Gazi


Hakemler: Batuhan Kolak, Kerem İlitangil, Buğur Han Güler


GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan, Şaban Özel, Abdulaziz Solmaz (Alptekin Çaylı dk. 90+2 ?), Berkan Samancı (Ramazan Keskin dk. 74), Metincan Cici (Ömer Faruk Yücel dk. 84 ?), Ergin Keleş (Efe Görgülü dk. 90+2 ?), Erman Bulucu, Faruk Öcal, Ramazan Işık, Mehmet Bektaş (Ayhan Gürbüz dk. 46), Hakan Olkan


Teknik Direktör: Ümit Karan


Etimesgut Belediyespor: O. Mert Göktepe, İsmail Güner, Atamer Bilgin (Berke Gürbüz dk. 46), Berk Akgönül (Muhammed Beşir dk. 80 ?), E. Kınalı (Furkan Polat dk. 80 ?), Reşo Akın ? (Aykut Civelek dk. 26), Sezen Özmen, Semih Üstün, Turan Yılmaz, Gökhan Lale, Gülhan Üreyen (Sıddık İstemi dk. 69)


Teknik Direktör: Enver Bozbay


Sarı kart: Aykut Civelek (Etimesgut Belediyespor)


Gol: Metincan Cici (dk. 84) (Kastamonuspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.