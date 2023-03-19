TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 2 - 1461 Trabzon FK: 4

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği 1461 Trabzon FK'ye 4-2 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek, Oğuz Akyüz
GMG Kastamonuspor: Berkan Turan (Ömer Faruk Yücel dk. 68), Abdulaziz Solmaz (Alican Özyürek dek. 46), Ergin Keleş, Ercan Yazıcı, Burak Çalık, Mustafa Güngör, Emre Can Coşkun (Kemal Can Aydemir dk. 68), Berkay Aydeniz, Kadir Keleş (Yusuf Talum dk. 76), Yasin Başaytaç (Seçkin Getbay dk. 46), Yiğitali Bayrak
1461 Trabzon FK: Buğrahan Karslı, Tunahan Ergül, Batuhan Kör (Muammer Denizhan Taşkan dk. 78), Özkan Yıldırım (Tayfun Çulha dk. 78), Enes Karakuş (Önder Selimoğlu dk. 84 ?), Nafican Yardımcı, Kerem Baykuş (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 68), Mert Özmen, Abdulkadir Korkut, Bahadır Erol (Fehmi Güneş dk. 68)
Goller: Ergin Keleş (dk. 72, 90+2) (Kastamonuspor), Kerem Baykuş (dk. 33), Batuhan Kör (dk. 38), Kerem Baykuş (dk. 53), Enes Karakuş (dk. 71) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Ercan Yazıcı, Ergin Keleş (Kastamonuspor)