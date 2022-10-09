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TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 2 - Adıyaman FK: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 9. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Adıyaman Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Kastamonu Gazi


Hakemler: Enver Aydın, Serdar İla, Hasan Cebeci


GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan, Şaban Özel, Faruk Öcal, Kemal Can Aydemir ?, Kadir Keleş, Berkan Turan (Ayhan Gürbüz dk. 85 ?), Abdulaziz Solmaz (Mustafa Çaylı dk. 53), Berkay Samancı, Mehmet Bektaş (Hakan Olkan dk. 66), Ömer Faruk Yücel, Ergin Keleş


Teknik Direktör: Metin Akpunar


Adıyaman Futbol Kulübü: Türken Dırdıroğlu, Osman Bodur (Kerem Vapurluoğlu dk. 46), Rüştü Hanlı, Tarık Mayhoş, Atakan Ekiz ? (Tevfik Doğan Pala dk. 26), Salim İyik (Alihan Bel dk. 74 ?), Yılmaz Daler (Emirhan Çalışkan dk. 80 ?), Haydar Deniz, Çağrı Yasak, Ömer Yıldız, Göktan Işılak


Teknik Direktör: Erol Kapusuz


Goller: Mehmet Bektaş (dk. 22), Ömer Yıldız (dk. 79 k.k.) (GMG Kastamonuspor), Ömer Yıldız (dk. 4 pen.), Kerem Vapurluoğlu (dk. 68) (Adıyaman Futbol Kulübü)


Kırmızı kart: Kenan Can Aydemir (dk. 3) (GMG Kastamonuspor)


Sarı kartlar: Tevfik Doğukan Pala, Salim İyik (Adıyaman FK)

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