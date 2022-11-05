TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 2 - Diyarbekirspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 13. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında ağırladığı Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Erkan Kutlu, Mehmet Sıraç Akpınar, Harun Reşit Güngör
GMG Kastamonuspor: Şaban Özel, Abdulaziz Solmaz (M. Alptekin Çaycı dk. 66), Berkay Samancı (Ömer Faruk Yücel dk. 85 ?), Ergin Keleş, Erman Bulucu, Eray Birniçan, Faruk Öcal, Kadir Keleş, Mehmet Bektaş (Metincan Cici, dk. 59,), Hakan Olkan, Ramazan Keskin (Ayhan Gürbüz dk. 46)
Teknik Direktör: Ümit Karan
Diyarbekirspor: Gökhan Siverek, Baran Işık, Melih Mursal, Yasin Elmas (Rıdvan Bingöl dk. 82 ?), İlker Sayan (Doğan Karakuş dk. 82 ?), Berkay Ceylan, Enes Subaşı, İsa Baltacı, Şerif Doğan (S. Enes Çalışkan dk. 68), Cihan Aydın (Ozan Karabacak dk. 68), O. Kurtay Kurt
Teknik Direktör: Zafer Şahin
Gol: Abdulaziz Solmaz (dk. 61), Metincan Cici (dk.75) (Kastamonuspor), Erman Bulucu (dk. 90+2 k.k.) (Diyarbekirspor)
Kırmızı kartlar: S. Enes Çalışkan (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: Hakan Olkan, M.Alptekin Çaylı, Kadir Keleş (Kastamonuspor), Yasin Elmas, Berkay Ceylan, Ozan Karabacak, Rıdvan Bingöl (Diyarbekirspor)