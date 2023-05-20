TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 3 - Kırşehir FSK: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 38. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde Kırşehir FSK'yi 3-2 mağlup etti.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Abdulkadir Ayyıldız, Oğuzhan Yazır, Bedirhan Soydemir
GMG Kastamonuspor: Mustafa Güngör, Kadir Keleş, Abdulaziz Solmaz (Burak Çalık dk. 69), Mustafa Çaylı (İbrahim Hakkı Taşğın dk. 81 ?), İsmail Bilgin (Bertu Alican Özyürek dk. 46), Yasin Başaytaç, Yiğit Ali Bayrak, Ramazan Keskin, Fuat Bavuk (Emir Açıkgöz dk. 58), Ergin Keleş, Berkan Aydeniz
Teknik Direktör: Levent Eriş
Kırşehir FSK: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Muhammed Serdar Yazıcı (Hüseyin Akın Aydın dk. 84 ?), Faruk Öcal, Atakan Ekiz (Eser Koçak dk. 85 ?), Zihni Temelci, Ahmet Üner (Hüseyin Solaklı dk. 76), Eray Özbek (Şenol Sürüm dk. 84 ?), Furkan Tütüncü ? (Sırat Yeşilördek dk. 12), Fatih Kızılay, Cerem Talha Dinçer, Muhammed Hamiş Çoban
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Goller: Abdulaziz Solmaz (dk. 9), Fuat Bavuk (dk. 48), Ergin Keleş (dk. 62) (GMG Kastamonuspor), Cerem Talha Dinçer (dk. 50 ve 78) (Kırşehir FSK)
Sarı kart: Ahmet Üner (Kırşehir FSK)