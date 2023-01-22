TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 4 - Sarıyer: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 21. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer'i 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Selim Özen, Furkan Ulu, Umut İncili
GMG Kastamonuspor: Şaban Özel, Abduaziz Solmaz, Berkay Samancı, Ergin Keleş (Fuat Bavuk dk. 80 ?), Burak Çalık (Alptekin Çaylı dk. 66), Yusuf Talum (Şamil Başaran dk. 79 ?), Eray Birniçan, Emre Can Coşkun, Kemal Can Aydemir, Yasin Başaytaç, Yiğitali Bayrak (Ömer Faruk Bayrak dk. 72)
Sarıyer: Ömer Alıcı, Sezer Yıldırım, Doğan Ateş, Altuğ Taş (erdinç Pekgöz dk. 85 ?), Berkay Görmez, Atalay Babacan (Can Sayar dk. 85?), Işık Kaan Arslan, Eren Aydın, Muharrem Doğan, Ramazan Çevik, Melik Derin (Timur Kosovalı dk. 46)
Goller: Ergin Keleş (dk. 11), Burak Çalık (dk45+4), Abdulaziz Solmaz (dk. 57), Ergin Keleş (dk. 77) (Kastamonuspor), Atalay Babacan (dk. 17) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Şaban Özel, Alptekin Çaylı (Kastamonuspor), Berkay Görmez, Muharrem Doğan (Sarıyer)