TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 1 - Karacabey Belediye Spor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Karacabey Belediye Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Erhan Kutlu, Umut İncili, Şükrü Çavcı
GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan, Furkan Özcan (Abdulaziz Solmaz dk. 74), Ercan Yazıcı, Emre Can Coşkun, Kadir Keleş (Yusuf Talum dk. 62), Berkan Turan, Mustafa Çaylı, Ömer Faruk Yücel (Yasin Başaytaç dk. 46), Ergin Keleş, Burak Çalık (Fuat Bavuk dk. 46), Berkan Aydeniz (Emir Açıkgöz dk. 74)
Karacabey Belediye Spor: Veysel Sapan, Yusuf Erdem Gümüs, Kadir Turhan, Onur Karabacak, Bekir Can Kara (Abdullah Baklıkçı dk. 90 ?), Muhammet Yeşil, Abdullah Dijlan Aydın, Mustafa Diler (Hakan Demir dk. 58), Arda Yılmaztürk (Ahmet Eren dk. 82 ?), Uğur Mustafa Türk (Fatih Aktay dk. 90 ?), Devrim Taşkaya (Arda Kurtulan dk. 58)
Goller: Ergin Keleş (dk. 49) (Kastamonuspor), Bekir Can Kara (dk. 33), Uğur Mustafa Türk (dk. 61) (Karaca Belediye Spor)
Sarı kartlar: Emre Can Coşkun, Furkan Özcan, Ercan Yazıcı (Kastamonuspor), Mustafa Diler, Kadir Turhan, Hakan Demir, Arda Kurtulan (Karacabey Belediye Spor)