TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 1 - Serik Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Kastamonuspor, konuk ettiği Serik Belediyespor karşısında 2-1 mağlup oldu.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Çağlar Öztürk, Sabri Öğe
Kastamonuspor: Ramazan Haklı, Şaban özel, Berkan Turan (Berkay Samancı dk. 46), Abdulaziz Solmaz, Metincan Cici (Mehmet Bektaş dk. 54 ?), Alptekin Çaylı (Kerem Çalışkan dk. 83 ?), Efe Görgülü (Ergin Keleş dk. 46), Faruk Öcal, Kemal Can Aydemir, Ramazan Işık, Hakan Özkan
Serik Belediyespor: Erbay Eker, Sergen Yatağan (Ergün Nazlı dk. 87 ?), Burak Göksel (Burak Kırdaroğlu dk. 58), Üstün Bilgi (Mikail Başar dk. 87 ?), İbrahim Demir, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan (Mehmet Can Kocabaş dk. 71 ?), İsmet Benli, Mehmet Demirözü, Erdi Zengin, H. İbrahim Sevinç (Sebahattin Usta dk. 58)
Goller: Ergin Keleş (dk. 46) (Kastamonuspor), Mehmet Demirözü (dk. 22), Erdi Zengin (dk. 83) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Faruk Öcal, Kemal Can Aydemir (Kastamonuspor), Erbay Eker, Burak Göksel (Serik Belediyespor)