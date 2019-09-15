TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 1 - Bandırmaspor: 2

Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Bandırmaspor'a 2-1 yenildi.

Hakeme tepki büyük

Karşılaşmayı yöneten Hakem Semih Kurt, verdiği hatalı kararlarla seyircinin büyük tepkisine neden oldu. Sarı kartı bulunan Bandırmaspor oyuncusu Feyyaz Belen'in bir pozisyonda Kastamonuspor 1966'lı futbolcu Metincan Cici'ye tokat atması ve diğer bir pozisyonda da kafasını sallayarak tehdit etmesine Kurt kayıtsız kalması tribünlerin büyük tepkisini çekti.

Stat: Gazi

Hakemler: Semih Kurt, Turgut Evran, Gürcan Dönmez

Kastamonuspor 1966: İsmail Şahmalı, Recep Yılmaz, Özgür İleri (Recep Kutun dk. 63), Doğanay Kılıç (İlyas Çakmak dk. 79), Metincan Cici, Harun Aydın, Yusuf Türk (Berkay Sefa Kara dk. 52), Faruk Öcal, Muhammed Öztürk, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan

Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Sinan Akaydın, Erkan Taşkıran (Yusuf Akyel dk. 64), Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Benhur Keser (Samet Katanalp dk. 78), İrfan Başaran (Doğan Can Davaş dk. 69)

Goller: Harun Aydın (dk. 62) (Kastamonuspor 1966), Sinan Akaydın (dk. 34), Hüseyin Bak (dk. 44) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Sefa Çirişoğlu, Özgür Yılmaz, İlyas Çakmak, Faruk Öcal (Kastamonuspor 1966), Feyyaz Belen, Hasan Hüseyin Akınay, Adem Alkaşi, Erkan Taşkıran (Bandırmaspor)