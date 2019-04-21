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TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 1 - Sakaryaspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Gazi


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Ali Tuna


Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Mustafa Çakır, Abdullaziz Solmazx, Erkan Taşkıranx, Şaban Özel, Soner Dikmen (Senan Akaydın dk. 90 ?), Kemal Tokak, Bulut Kaya, Artun Akçakın (Yakup Yiğit dk. 90 ?), Yasin Yener (Ozan Kılıçoğlu dk. 65), Bahri Can Avcı


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal (Tevfik Köse dk. 79), Berk İsmail Ünsalx, Ferhat Yazgan, Ümit Yasin Arslan, Dilaver Güçlüx, Zahit Fındık, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu


Teknik Direktör: Şaban Yıldırım


Goller: Erkan Taşkıran (dk. 42) (Kastamonuspor 1966), Berk İsmail Ünsal (dk. 52) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Şaban Özel, Soner Dikmen, Bulut Kaya, Artun Akçakın, Yasin Yener, Bahri Can Avcı (Kastamonuspor 1966), Serkan Odabaşoğlu, Ferhat Yazgan, Oğuz Kocabal (Sakaryaspor)

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