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TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Eyüpspor: 0

Kastamonuspor 1966, TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Stat: Gazi


Hakemler: Gürel Uzuner, Hamdi Tontu, İlker Ayten


Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Mustafa Çakır, Abdulaziz Solmaz, Sinan Akaydın, Ozan Kılıçoğlu (Ayhan Gürbüz dk. 62), Erkan Taşkıran (Haşim Çoban dk. 75), Şaban Özel, Soner Dikmen, Oğuzhan Öztürk (Ahmet Bahçıvan dk. 84 ?), Yakup Yiğit, Bahri Can Avcı


Eyüpspor: Evren Özyiğit, Gökhan Çalışır, Atakan Arslan (Ahmet Devret dk. 82 ?), Berkan Burak Turan (Murat Akçay dk. 37), Doğan Ateş, Kubilay Akyüz, Hakan Yavuz, Yüksel Kayaalp, İsmail Ayaz, Hasan Güleryüz, Yunus Emre Gedik.


Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Yakup Yiğit, Muhammed Birkan Tetik (Kastamonuspor 1966), Doğan Ateş, Gökhan Çalışır (Eyüpspor)


Goller: Mustafa Çakır (dk. 18), Sinan Akaydın (dk. 78) (Kastamonuspor 1966)

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