TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Sarıyer: 0

Kastamonuspor 1966, TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 2-0 yendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Bilal Köseoğlu, Sedat Yavanoğlu, Mehmet Şengül
Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Abdulaziz Solmaz (Ahmet Bahçıvan dk. 90 ?), Ozan Kılıçoğlu (Ayhan Gürbüz dk. 60), Erkan Taşkıran, Muhammed Haşim Çoban, Soner Dikmen, Kemal Tokak, Artun Akçakın, Yakup Yiğit, Yasin Yener (Faruk Öcal dk. 66), Bahadır Can Avcı
Sarıyer: Ali Türkan, Feyyaz Belen, Yaser Yıldız ? (İskender Alın dk. 11), Nuri Fatih Aydın, Özgür Çelik, Hakki İsmet Şimşek (Ali Kucik dk. 63), Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Serkan Balcı, Samet Katanalp, Bertul Kocabaş (Alim Karlak dk. 71)
Goller: Artun Akçakın (dk. 46), Soner Dikmen (dk. 82) (Kastamonuspor 1966)
Kırmızı Kart: Erkan Taşkıran (dk. 60) (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: Yasin Yener, Artun Akçakın, Soner Dikmen (Kastamonuspor 1966), Serkan Balcı, Samet Katanalp, Abdullah Karmil, Hakkı İsmet Şimşek (Sarıyer)