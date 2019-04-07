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TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Utaş Uşakspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor 1966, konuk ettiği Utaş Uşakspor'u 2-1 yendi.



Stat: Gazi


Hakemler: Sinan Dereci, Muhammet Yumak, Cemal Alpay


Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Mustafa Çakır (Yakup Yiğit dk. 88 ?), Abdulaziz Solmaz (Haşim Çoban dk. 80 ?), Erkan Taşkıran, Şaban Özel, Soner Dikmen, Kemal Tokak, Bulut Kaya, Artun Akçakın, Yasin Yener (Haşim Çoban dk. 66), Bahri Can Avcı


Utaş Uşakspor: Oğün Karakaya, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım (Şemsettin Ender Kılıç dk. 87 ?), Kerem Çağatay (Rıdvan Özdemir dk. 64), Murat Gürbüzerol, Oğuzhan Kayar, Mete Yıldız, Özgen Erdem (Levent Aktuğ dk. 82 ?), Tayfur Emre Yılmaz, Nuri Melih Mursal, Semih Beyaz


Goller: Muhammed Haşim Çoban (dk. 46) (Kastamonuspor 1966)


Sarı kartlar: Soner Dikmen, Bahri Can Avcı (Kastamonuspor 1966), Nuri Melih Murbal, Semih Yıldız, Ağuzhan Kayar, (Utaş Uşakspor)

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