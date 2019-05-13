TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final: Kastamonuspor 1966: 1 - Sarıyer: 1

TFF 2.
Lig Play-Off Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Kastamonuspor 1966, sahasında Sarıyer'i konuk etti. Karşılaşma, 11. dakikada Artun Akçakın'ın ayağından bulduğu golle 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Uzatmaya giden karşılaşmada Sarıyer, 107. dakikada Bertul Kocabaş'ın kafasıyla 1-1 beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca plaf-off yarı final maçına Sarıyer yükseldi.
13 Mayıs'ta oynanan karşılaşmayı Sarıyer, Kastamonuspor 1966 karşısında 1-0 kazanmıştı.
Stat: Gazi
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Murat Şener
Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Mustafa Çakır, Abdulaziz Solmaz Erkan Taşkıran, Haşim Çoban (Ozan Kılıçoğlu dk. 105 ?), Şaban Özel, Soner Dikmen, Kemal Tokak (Yakup Yiğit dk. 40), Bulut Kaya, Artun Akçakın (Abdurrahman Kuyucu dk. 95 ?), Yasin Yener (Bulut Kaya dk. 70), Bahri Can Avcı
Yedekler: Bekir Sevgi, Sinan Akaydın, Oğuzhan Öztürk
Sarıyer: Ali Türkan (Kulilay Anteplioğlu dk. 110 ?), Mert Kula, Feyyaz Belen, Yaser Yıldız, Fatih Aydın (Bertul Kocabaş dk. 81), Özgür Çelik, Hakkı İsmet Şimşek, Ali Kucik (Alim Harlak dk. 60), Hüseyin Bak (Samet Katanalp dk. 60), Ozan Solak, Adem Koçak
Yedekler: Hüsnü Başkurt, Abdullah Karmil, İskender Alın
Goller: Artun Akçakın (dk. 11) (Kastamonuspor 1966), Bertul Kocabaş (dk. 107) (Sarıyer)
Sarı Kartlar: Yakup Yiğit, Bulut Kaya (Kastamonuspor 1966), Feyyaz Belen, Bertul Kocabaş (Sarıyer)