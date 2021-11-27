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THF Başkanı Kılıç, Başkan Vidinlioğlu'na milli forma hediye etti

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret ederek forma hediye etti.


Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Uğur Kılıç'a THF Başkanvekili Kenan Gökmen, Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Köklü ile Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Menajeri Ahmet Cevher eşlik etti. Kılıç, Başkan Vidinlioğlu'na 37 numaralı Milli Hentbol Takımı'nın formasını hediye etti.

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