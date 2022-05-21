Ticari taksi ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kastamonu'da kavşakta ticari taksi ile çarpışması neticesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu Alparslan Türkeş Bulvarı Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 TT 132 plakalı Hyundai marka ticari taksi ile 37 LD 416 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada ticari taksi refüjdeki ağaca çarparak durabilirken, otomobil ise takla atarak ters döndü. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Takla atan otomobil vatandaşların yarımı ile çevrilerek çekiciyle yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.