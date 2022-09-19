TMO, Kastamonu'da fındık alımına başladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından fındık alımına başlanıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İstişare Toplantısı düzenlendi. İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen istişare toplantısına Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü müdür yardımcıları Mücahit Temur ve Özcan Gazioğlu ile 19 ilçe müdürü katıldı. Toplantıda Kastamonu tarımının son bir aylık değerlendirmesi yapıldı.

Toplantının ardından fındık alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) İnebolu'daki geçici alım merkezi ziyaret edildi.

Fındık alımı sırasında değerlendirmede bulunan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “İlimizde fındık tarımı yapılan ilçelere hizmet edecek geçici alım merkezinin açılmasında büyük gayreti olan başta TMO Genel Müdürümüz ve ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi eksperi ve İnebolu Geçici Alım Merkezi Müdürü Ayşe Cücülü ise fındık alım aşamaları ve kriterleri hakkında bilgi vererek, “Fındık eksperlerince değerlendirilen fındık en az yüzde 40 randıman, en fazla yüzde 6,5 nem, yüzde 5 çatlak, kırık ve yüzde 3 çürük bozuk alınabilirken yüzde 50 randımanda Giresun kalitede 53 TL, levant kalitede 52 TL, sivri fındıkta 51 TL ve standart dışı fındıklar ise 46 TL fiyat oluştu. 20 gün içinde üreticilerin banka hesabına ödemesi yapılacak. Oluşan fiyata yüzde 2 stopaj haricinde kesinti uygulanmayacak. 1 yıllık emeğin ürünü olan fındığın doğru kurutulması ve depolanması alımda üreticinin mağdur olmaması ve üründe aflotoksin oluşumunun ekonomik kayıp yanı sıra gıda güvenirliği açılarından da önemlidir. İlk kez yeni bir sınıf olarak standart dışı fındık alım fiyatı açıklanmış olup gelecek yıllarda badem fındık çeşidinin tombul fındıktan ayrı toplanmasını da isteyeceğiz” dedi.

İnebolu, Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerine hizmet edecek geçici alım merkezi ziyaretine İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, TMO Çorum Şube Müdürü Turan Ekmekçi, İnebolu Belediye Başkan Vekili Fiğen Pehlivan ile İnebolu Ziraat Odası Başkanı da katıldı.