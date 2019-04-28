TOBB Genç Girişimciler Kurulu'ndan anlamlı etkinlik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kastamonu İl Genç Girişimciler Kurulu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel bireylerle ailelerini pikniğe götürdü. Yaklaşık 120 özel birey çocukların katıldığı etkinlik, Green Park piknik alanında gerçekleştirildi. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine kayıtlı 120 dezavantajlı çocuğun katıldığı etkinlikte pikniğin yanı sıra müzikli eğlence de düzenlendi. Buradaki piknik ve eğlencenin ardından özel bireyli çocuklar ve aileleri, Bayan Hentbol takımı Kastamonu Belediyespor'un Polatlı Belediyespor karşısında çıktığı şampiyonluk maçına götürüldü. Maça hentbolcular, özel bireyli çocuklarla çıktı. Karşılaşmanın ardından özel bireyli çocuklar, kazanılan şampiyonluğu hentbolcularla ve taraftarlarda birlikte kutladı.

TOBB Kastamonu İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cevdet Uyanık, “Bu şenlik ve etkinlikteki amacın bu özel çocuklarımızı ve ailelerini bir nebzede olsun mutlu edebilmek ve bu özel çocuklarımızın toplum tarafından duyarlılığı ve farkındalığını göstermek, özel ailelerimizin özel çocuklarımızın coşku ve mutluluklarını hissettirmektir” dedi.

Piknik şenliğine katılan özel bireylere ve ailelerine teşekkür eden Uyanık, “İnşallah amacımız bu etkinliği her yıl tekrarlayarak geleneksel hale getirmek istiyoruz. İnşallah herkes üzerine düşeni yaptığında gereken duyarlılık ve farkındalık oluşacaktır” diye konuştu.