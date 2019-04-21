TOBB Girişimci Kadınlar Kurulu'ndan anlamlı etkinlik

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgün Şener ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Daday Selalmaz İlköğretim Okulu öğrencileriyle şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Selalmaz İlköğretim okulunda okuyan 70 öğrencinin katılımıyla ilk olarak Fındıkoğlu ve Şener, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Kastamonu'nun tarihi mekanlarını gezmek ve şehrin yöneticilerini tanıtmak amacıyla yapılan ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Daday Selalmaz İlköğretim Okulu Müdürü Abdulkadir Tuzcu, öğretmenler ve yaklaşık 70 öğrenci de katıldı.

Çocuklarla tek tek tanışan ve onlarla sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz, “Girişimci Kadınlar gurubu olarak böyle bir sosyal sorumluluk faaliyetinde bulunduğunuz için Selalmaz Köyümüzdeki çocuklarımızı buraya getirerek hem Kastamonu'yu hem de Kastamonu'yu yönetenlerle buluşturduğunuz için ve ziyaretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bugünkü gezileri eminim ki onlar için güzel bir hatıra olacaktır gün boyu Kastamonu'nun önemli yerlerini gezecekler” dedi.

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise, Vali Karadeniz'e kendilerine gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür ederek, “Odamız ve TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir proje hazırladık. Projemizde de Daday ilçemize bağlı Selalmaz İlköğretim Okulunda okuyan 70 öğrencimizin hem şehrin tarihi mekanlarını gezdirmek hem de ilimizin yöneticilerini tanıtmayı amaçladık. Bu kapsamda da ilk olarak Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulunduk” dedi.

Ziyaretin ardından öğrenciler, Vali Karadeniz'in eşi Zehra Karadeniz'in eşliğinde Vedat Tek Kültür Merkezine gidilerek oradaki Şapka, Silah, Dantel Müzesi ve Resim Sergisini gezdi. Ardından öğrenciler, sinemaya götürüldü. Ayrıca etkinlik sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.