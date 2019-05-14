TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından seminer verildi

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu ve Uğur Böcekleri Derneği işbirliğiyle ‘Kendi Hayatınızın Lideri Olun' konulu seminer verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ‘TOBB' Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu ve Uğur Böcekleri Derneği işbirliğinde Kastamonu Belediyesi'nde ‘Kendi Hayatınızın Lideri Olun' konulu seminer verildi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Belediyesi'nin de desteklediği semineri Gamze Amucaoğlu verdi. Yurt Sevgisi, Liderlik, Hoşgörü, İş Kalitesi, Girişkenlik ve Dürüstlük, Hayata Hazır Olmanın Yolları, Küçük İyilikler konularının işlendiği seminere kadın girişimciler yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli etkinlik ve gösterilerle kadın girişimcilerin sahip olmaları istenen değerlerin verildiği seminer, yaklaşık 1 saat devam etti.

Seminerin sonunda Gamze Amucaoğlu, kadın girişimcilerin sorularını da yanıtladı.