TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt'ta işçilerle iftar yaptı

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selzedeler için yapılan konutların inşaatında çalışan işçilerle iftar açtı. İftar sırasında işçilere seslenen Bulut, “Ağustos ayında konutların belli bir kısmını, Eylül ayı içerisinde de tamamını bitireceğimize inanıyorum” dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt şantiyemizde çalışan işçi kardeşlerimizle iftar programında bir araya geldi. İftar yemeği öncesi bir çocukla sohbet eden Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u aradı. Başkan Bulut, küçük çocuğu telefonla Bakan Kurum ile konuşturdu.

“Çok büyük bir felaketle karşılaştık”

Daha sonra işçilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Bulut, Bozkurt'ta büyük bir afetin yaşandığını söyleyerek, “72 tane vatandaşımızı kaybettik, Allah'tan rahmet diliyoruz. O günler gerçekten zor günlerdi. O günlerde buraya geldiğimizde çok büyük bir felaketle karşılaştık. Cenab'ı Allah'tan böyle büyük felaketlerle karşı karşıya kalmamızı diliyorum. Yapacağımız duaların kabul olmasını diliyoruz. Gerçekten tahmin edilebilir bir afet değil” dedi.

'Eylül ayı içerisinde konutların tamamını bitireceğimize inanıyorum'

Konutların bir kısmının Ağustos ayında, bir kısmının ise Eylül ayında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “İnanıyoruz ki hem müttehitlerde hem de sizde bu gayret oldukça Ağustos ayında konutların belli bir kısmını, Eylül ayı içerisinde de tamamını bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.