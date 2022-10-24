TOKİ'nin tanıtım tırı Kastamonu'da: Sanal gerçeklik gözlüğüyle Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesini incelediler

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesini tanıtmak için Kastamonu'ya gelen “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam” tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlar, proje hakkında bilgi alarak, sanal gerçeklik gözlüğü ile evleri inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak hayata geçirilen proje çerçevesinde hazırlanan tanıtım tırı Kastamonu'yu ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hazırlanan tırı ziyaret eden vatandaşlar, proje hakkında yetkililerden bilgi alıp, sanal gerçeklik gözlüğü ile yapılacak evleri gezme fırsatı buldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan tanıtım tırını vatandaşların yanı sıra, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve il protokolü ziyaret etti. Vatandaşlara bilgi veren yetkililer, Kastamonu'da bin 118 sosyal konut, bin 750 konut arsası ve 100 iş yeri teslim edileceğini ve inşaat çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını söyledi.

“250 bin konut, 10 bin iş yeri ve 1 milyon da konut arsası üretimi hedefleniyor”

Tanıtım tırında yetkililerden bilgi alan Vali Avni Çakır, “Bu çerçevede ‘İlk Evim İlk İş Yerim İlk Arsam' projesinde 250 bin konut, 10 bin iş yeri ve 1 milyon da konut arsası üretimi hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye çapında yapılan çalışmalar sonucunda illere göre, ilçelere göre hazırlıklarını tamamlayan bölgelerde yapılacak sosyal konutların ve üretilecek arsaların rakamları da paylaşıldı. Kastamonu'da bin 118 konut, bin 750 konut arsası, 100 adet de iş yeri arsasını ilk etapta vatandaşlarımıza sunulacak. 2023-2028 ve daha sonrasında da bu rakamların daha yüksek rakamlara arttırılması noktasında gerekli açıklamalar yapıldı. Bu çerçevede biz de Kastamonu ilinde ve ilçelerinde vatandaşımıza sunacağımız arsaların, hem konutta hem de iş yerinde arttırılması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje vatandaşla paylaşıldıktan sonra hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız tarafından çok yüksek seviyede katılımın olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. Bu konuda vatandaşlarımızın kafalarında bir takım soru işaretleri olduğu gerçek. Bununla alakalı da ilimizin bugün çok önemli misafirleri var. Bakanlığımızın hazırladığı mobil tır yurt turu çerçevesinde bugün ilimize geldi. Bu çerçevede vatandaşlarımız kafalarındaki soruların cevaplarını bu tırda bulacaklar. Doğruları kaynağından öğrenecekler. Biz de bu vesile ile bu büyük projeyi vatandaşlarımıza bir kez daha duyuracağız” dedi.

“Bizim geleneğimizde ‘dünyada mekan, ahirette iman' derler”

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise projenin önemine değinerek, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi. Bizim zaten geleneğimizde ‘dünyada mekan, ahirette iman' derler. Dolasıyla geliri belli seviyede olan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak, iş yeri sahibi yapmak, arsa sahibi yapmak için bu anlamda bir çalışma başlatıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çerçevede de vatandaşlarımızı bilgilendirmek için tırımızı bilgilendirmek için. Bu konuda daha önce de bilgi kirliliğine sebep olabilecek açıklamalar oldu. Bu konuda vatandaşlarımıza daha detaylı bilgilendirme yapmak için tırımız ilimizi ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız bu imkandan faydalanacaklar” diye konuştu.

“Bin 118 konutun inşa faaliyetleri en kısa sürede başlayacak”

TOKİ Uygulama Uzmanı Mustafa Oğuz Avcı, “Şu anda merkez Örencik bölgesinde 602 konutun çalışmaları devam ediyor. Ayrıca merkezde 400 konut olmak üzere bin 118 konutun inşa faaliyetleri en kısa sürede başlayacak. Bununla ilgili arsa ve işyeri çalışmalarıyla ilgili Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüzden yerler temin edildi. Bununla ilgili projeler devam ediyor. Projelerin bitmesinden sonra süratle ihaleye çıkılıp, imalata başlanılacaktır” şeklinde konuştu.