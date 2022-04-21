Tomruk yükleyici çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı: 3 gözaltı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde tomruk yüklemede kullanılan iş makinesi ve aparatını çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Daday ilçesinde Ç.K. isimli vatandaşın kestiği tomrukları araçlara yüklemek için kullandıkları ş makinesi ve aparatı kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Vatandaşın ihbarı üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayın aydınlatılması için inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerin ardından K.T. (21), E.D. (24) ve R.Y. (26) isimli şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ve özel bir oto kurtarıcı şirketi aracıyla iş makinesini Araç ilçesine taşıdıkları belirlendi. Şahısların, çaldıkları iş makinesi ve aparatını Araç ilçesinde K.D. (32) isimli şahsa 11 bin TL karşılığında sattıkları tespit edildi.

Ekipler tarafından K.T. (21), E D. (24) ve R.Y. (26) gözaltına alındı. Ele geçirilen iş makinesi ve aparatı ise otoparka çekildi.