Tosya Adalet Sarayının yıl sonuna doğru bitmesi hedefleniyor

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da yapımı devam eden Adalet Sarayı inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yapım çalışmaları devam eden Tosya Adalet Sarayı inşaat sahasında incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 5 bin 345 metrekare arazi üzerine toplam 4 bin 842 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen Adalet Sarayı, bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşacak. Binada 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 2 savcı odası ile 5 hakim odası olmak üzere toplam 8 hakim savcı odası bulunacak. Binada 2 Ceza, 2 Hukuk, 1 adet rezerv mahkeme ile İcra Müdürlüğü de yer alacak. İnşaat sahasındaki incelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Pişkin, “Hızlı bir şekilde ilerleyen Adalet Sarayımızın yıl sonuna doğru bitirilmesi planlanıyor” dedi.