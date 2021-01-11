Tosya adliye sarayı binası yapımı başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılacak adliye Sarayı binası için çalışmalar başladı.

Tosya ilçesinde yapılması planlanan adliye sarayı binası yeri için Tosya Pirinç Pazarı önünde yer alan sağlık ocağı ve dükkanların bulunduğu binanın yıkımına başlandı. Binanın yıkımının tamamlanmasının ardından alan temizlenerek hafriyatı yapılarak Adalet Sarayı binası yapımı için ilk kazma vurulacak. Prefabrik binada hizmet veren Tosya adliyesi hizmet binasının yetersiz olması nedeniyle yeni hizmet binası yapılması için çalışmalar tamamlanarak 2 Kasım 2020 tarihinde ihalesi yapılmıştı. Tosya ilçesine inşa edilecek yeni Adliye Sarayı hizmet binasının yapım ihalesi 2 Kasım 2020 Pazartesi günü yapılarak ihale süreci sonuçlandı. Bir yılda yapımı tamamlanması planlanan Tosya Adliye Sarayı hizmet binası 5 bin 345 m2 arazi üzerine toplam 4 bin 842 m2 kapalı alan olarak inşa edilecek.

Bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşacak olan binada 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 2 savcı odası ile 5 hakim odası olmak üzere toplam 8 hakim savcı odası bulunacak. Binada 2 Ceza, 2 Hukuk, 1 adet rezerv mahkeme ile İcra Müdürlüğü de yer alacak.