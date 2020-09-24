Tosya Akseki Köyünün su sorunu çözülüyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akseki Köyü'nün su sorunu çözülüyor.

İlçeye bağlı Akseki Köyü'nde devam eden kaynak suyu çalışmalarını yerinde incelemek için köye giden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köyün su sorunun çözümünde sona yaklaşıldığını söyledi. Geçen yıl yapılan sondaj çalışmasında su bulunamadığını hatırlatan Kaymakam Pişkin, KÖYDES kapsamında sondaj çalışmalarının bu yıl da devam ettiğinin altını çizerek, 94 metre derinlikten saatte 11 ton kapasiteli su kaynağına ulaştıklarını söyledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Kullanımdaki İçme suyunda nitrat çıkması sonucu içme suyu yetersizliği yaşayan Akseki Köyümüzde mutlu sona yaklaştık. Geçen yıl yaptığımız sondajda yeterli su kaynağına ulaşamadığımız Akseki'de, bu yıl Kaymakamlığımızın KÖYDES Çalışma Programı kapsamında yeni bir sondaj çalışması daha yaptık. 94 metre derinlikte ulaştığımız su kaynağı saatte 11 ton kapasitesiyle ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte. Suya kavuşmaktan duydukları memnuniyeti kurban keserek ifade eden köylülerimizin sevincini paylaştık. Köyümüze hayırlı olsun” diye konuştu.