Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil: "Tosya diğer ilçelerimizle birlikte yarışabilecek potansiyele sahip bir ilçe"

Kastamonu turizmiyle alakalı ortaya konulan özverili çalışmaların içerisinde Tosya'ya da yer gösterirseniz seviniriz" dedi.

KASTAB Meclis Toplantısı Vali Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Çakır'ın konuşmasının ardından Kastamonu Tanıtım videosu izlendi. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu tanıtım filminde Tosya'ya dair bir detayın verilmemesine değinerek şunları kaydetti:

"Öncelikle yapılan organizasyon için emeği geçenlere çokça teşekkür ediyorum. Yalnız ilk başta ortaya konulan Kastamonu Tanıtım Filmiyle alakalı yanlış hatırlamıyorsam Tosya ile ilgili hiçbir şey yok. Bu oymacılıkla ilgili bir görsel konulmuş, Tosya'da oymacılığın alası yapılır. Kendi bıçkımızı bıçağımızı üretiyoruz, onunla ilgili bir şey göremedim. Tosya da Kastamonu'nun bir ilçesiyse, böyle bir organizasyon içerisinde varsak, bizimle alakalı da Tosya'yı andıracak bir şeylerin olmasını isteriz. Bir diğer husus, geçen sene Valimizin de katılımıyla doğa festivali gerçekleştirdik. İlçelerimizin içerisinde Doğal gölleriyle, yaylalarıyla, göletleriyle, kamp alanlarıyla, karavan turizmi olarak değerlendirilebilecek yerleriyle Tosya diğer ilçelerimizle birlikte yarışabilecek potansiyele sahip bir ilçe. Bu gibi Kastamonu turizmiyle alakalı ortaya konulan özverili çalışmaların içerisinde Tosya'ya da yer gösterirseniz seviniriz."

"Bu sene tanıtım atağı yılı"

Vali Avni Çakır, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e hak vererek şöyle konuştu:

"2018'de yapılan bir tanıtım filmiydi. Zaten arkadaşlara verdiğim talimatla şu an yeni tanıtım filmiyle alakalı çalışma var. Elimizde bu olduğu için bunu yayınladık. Burada doğru söylüyorsunuz. Orada ben açıkçası detayına çok fazla inmedim. Hızlı bir şekilde tanıtım materyallerimizi artırmamız gerekiyor. Bu noktada Belediye Başkanlarımıza da iş düşüyor. Bu sene tanıtım atağı yılımız. Tanıtım ile ilgili hazırlıklara başladık. Kastamonu 19 ilçesiyle hiçbirinin birbirine üstünlüğü yok. Tosya'nın muhteşem doğa harikaları var. Ama sizlerden de bekliyoruz, çok güzel tanıtım ürünleri. Dolayısıyla bu anlamda bizim yeni bir şey üretme ihtiyacımız var ve bu anlamda da çalışmalarımız var" dedi.