Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil; "Tosya'nın geleceği için birlikte çalışıyoruz"

Tosya'daki esnaf odası başkanları ve oda başkanları ile belediyenin projelerini inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Tosya'nın geleceği için birlikte çalışıyoruz. Basın mensuplarımız ve Oda başkanlarımızla birlikte Dayanışma, birlik ve kardeşlik ile ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Tosya'yı birlikte yöneteceğiz" dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, esnaf odalarının başkanları ve gazetecilerle ilçedeki projeleri yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Başkan Kavaklıgil, gazeteci ve oda başkanlarına projeler hakkında bilgiler aktardı.

Tosya Belediyesi tarafından yapılan Şehirlerarası Otogar, Galericiler Sitesi ve Trafik Eğitim Parkuru inşaatı hakkında bilgi veren Kavaklıgil, “Bu alan 20 bin metrekare alan üzerine şekilleniyor. 10 adet Otobüs peronu ve 8 yazıhane olacak ayrıca 12 adet asma katlı dükkandan oluşan Oto galericiler işyeri yapılacak. Projenin tamamlanması ile birlikte şehirler arası otogarın bölgeye de hitap etmesi ve çevrede yer alan tüm yerleşim alanlarına yakın olması amaçlanıyor ayrıca ilçe turizmine büyük katkı vermesini bekliyoruz" dedi.

Tosya'nın geleceği olan çocuklar ve gençler için büyük önemi olan projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Kavaklıgil, "İlçemize değer katan gençlerimiz için en anlamlı yatırıma imza atıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyon TL maliyeti olan 5 kulvarlı yüzme havuzu inşaatımızda sona gelindi. İlçemizin kalkınması için hiçbir çalışmadan geri durmadık durmayacağız. İlçeye yılda 410 bin metreküp içme suyu sağlayacak Kayser yer altı Barajı'na entegre edilecek ve kireç sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan İçme Suyu Arıtma Tesisinin inşaatına tüm hızı ile devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi kireçten arındırılmış kaliteli içme suyunu bir an önce hem şehir şebekesine dahil etmiş olacağız hem de elektrik giderlerinden kurtulacağız. Tosyalı bayanlarımız kireç tutmuş çaydanlık derdinden kurtulmuş olacak" diye konuştu.

Tosya için ilçedeki tüm paydaşlar ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Kavaklıgil, “Ulusal ve Yerel Basın mensuplarımız, STK'larımız, muhtarlarımız, oda başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve siyasi partilerimiz gibi tüm paydaşlarımız ile el birliği yaparak ilçemizin geleceği için çalışıyoruz. Dayanışma, birlik ve kardeşlik ile ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Tosya'yı birlikte yönetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.