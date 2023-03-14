İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tosya Belediye Başkanı Tosya'da Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramını Kutladı

Tosya Kaymakamı Suat Hatam ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 14 Mart Tıp Bayramı dolasıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.


Başkan Kavaklıgil, ilçede bulunan sağlık ocakları, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil İstasyonu ve Tosya Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Başkan Volkan Kavaklıgil, Tosya Siteler Sağlık Ocağında sağlık çalışanları ile birlikte pasta kesti.


Başkan Kavaklıgil, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayarak, "Sağlık çalışanları kutsal ve onurlu bir mesleği yerine getiriyor. Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız, hakkınız ödenmez" dedi.


Ziyaretlerde MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı da bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.