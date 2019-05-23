Tosya Belediyesi, bin çocuğa ücretsiz sinema izletti

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından ilçe genelinde yaşayan okul öncesi ve eğitim çağındaki çocukların sinema kültürü kazanmaları ve yeni vizyona giren eğitici ve öğretici filmleri izleyebilmeleri amacıyla ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' sloganı ile başlattığı sinema günlerinde 6 seansta bin çocuğa ulaşıldı. Sinema günleri halen daha devam ederken 25 Mayıs Cumartesi günü 2 seansta ortalama 500 çocuğun film izleyeceği dile getirildi.

Başkan Kavaklıgil, özellikle ilk projelerini geleceğin teminatı olan çocuklara ayırdıklarını ifade ederek, yine çocuklara yönelik olan Ramazan Şenlikleri etkinliklerinin de oldukça verimli geçtiğini belirtti. Başkan Kavaklıgil, “İnsanımızın sosyal, kültürel, sportif, ekonomik ve bir çok alanda gelişim göstermesi, kendisini yenilemesi ve daha sosyal bir yapıya kavuşması amacıyla inşallah uzun yıllar boyunca bu tarz projelerimiz hayat bulmaya devam edecek” dedi.