İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri gece kar mesaisi yaptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri gece kar mesaisi yaptı.


Yurdu etkisi altına alan kar yağışı öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde görülmeye başlarken ilerleyen saatlerde de Tosya şehir merkezinde de kendisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde ise etkisini iyice artırarak şehri beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle Tosya Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.


Gece saatlerinde devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için belediye ekipleri karla mücadele mesaisine başladı.


Devam eden kar yağışına rağmen sürücülerin gece olumsuz etkilenmemesi, trafikte aksamalar yaşanmaması ve gün başladığında hayatın olumsuz etkilenmemesi için belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.


Gece mesai yapan kar ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yollarda tuzlama yaparak trafiğin normal seyirde devam etmesi için çalıştıklarına dikkat çekti. Karla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Kavaklıgil; “Fen İşleri Müdürlüğümüz ilçemizde kar yağışının başlamasıyla birlikte ana arterler ve ara sokaklarda ulaşımın olumsuz yönde etkilenmemesi için tuzlama çalışmaları yapıyor. Şehrimizin ulaşımında kar engeli olmaması ve trafiğin aksamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.