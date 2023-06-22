Tosya Belediyesi, ilçede 10 bin kök süs bitkisi dikecek

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin kök süs bitkisi dikilecek. Belediye tarafından yetiştirilecek olan süs bitkileriyle ilgili incelemelerde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, begonya ve farklı çeşitlerde süs bitkisi ile Tosya'nın rengarenk olacağını kaydetti.

Şehri daha da güzelleştirmek ve vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için durmadan çalıştıklarını anlatan Kavaklıgil, “10 bin kök begonya ve onlarca farklı çeşit süs bitkisi ile Tosya'mız rengarenk olacak. Şehrimizi daha da güzelleştirmek ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için durmadan çalışıyoruz. Yazın gelmesi ile cadde, sokak, kavşak, refüj ve parklarımıza yaz boyunca renkli kalacak mevsimlik çiçek ve çok yıllık bitki dikimine başladık. Belediyemiz bitki üretim tesisinde özverili çalışmaları ile binlerce süs bitkisinin yetişmesini ve dikimini sağlayan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.