Tosya Belediyesi ilçeyi botanik bahçesine kavuşturacak

Belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İbniselim Mahallesi'nde bulunan dış mekan süs bitkilerinin yetiştirildiği serada incelemelerde bulundu. İlçeyi rengarenk yapan bitkilerin yetiştirildiği serayı yerinde inceleyen Kavaklıgil, sera yetkililerinden bilgi aldı.

Tosya ilçesinde Üçolukları mevkiinde projesi tamamlanan ve yapım çalışmasına başlanacak olan Tosya Botanik Parkı'nda kullanılacak olan 16 adet dış mekan süs bitkisinin Belediye serasında yetiştirildiğini belirten Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ,“Hedefimiz yemyeşil bir Tosya. Geçtiğimiz süreçte Tosya Belediyesi'ne ait serada başlatılan kapasite artırım çalışmaları neticesinde iç ve dış mekân süs bitkilerinin daha fazla üretilmesi için gerekli ortamlar sağlanarak şehrimizin güzelliğine güzellik katacak birimimiz daha kompleks bir hal almıştı. Gelinen noktada 4 mevsim boyunca hava şartlarına uygun süs bitkilerinin yetiştirilmesi için tüm şartlar sağlanarak üretim sayısı artırıldı ve bahar çiçeği olan 40 bin hercai menekşe sahada yerini aldı.Yaz mevsimi boyunca yine yeşil alanlarımızı renklendirecek 50 bin kadife, 30 bin petunya, 30 bin şeker begonya ve 5 bin dahlia çiçeği ise hazır. Bununla birlikte yine seramızda yıl boyunca aralıksız bir şekilde çok yıllık dış mekan süs bitkilerinin köklendirilmesi ise devam ediyor. Tosya Belediye Başkanlığı olarak en önemli projelerimizden biri ise şehir merkezimize en yakın Üç Oluklar Mesire Alanının genişletilerek siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunulması. Şu anda projeleri tamamlanan ve inşallah kısa sürede yapım çalışmalarına başlayacağımız proje bittiğinde mini bir botanik park görüntüsü ortaya çıkacak. Projede kullanılmak üzere 16 farklı çeşit dış mekan ağaç ve çalı tipi süs bitkileri olan berberis, taflan, gilaburu, çınar, leylak, lavadin, aura, limon selvi, mazı, ateş dikeni, yeşil leylandi, mavi leylandi, mavi ladin, beyaz kuş, Japon eriği ve fıstık çamı ağaçları ise yine seramız tarafından hazırlandı” diye konuştu.