Tosya Belediyesi kamelya üretiminde rekor kırdı

Kastamonu'nun Tosya ilçe Belediyesi, park ve bahçelerde vatandaşlara en güzel şekilde hizmet vermeyi hedefleyerek ürettiği dekoratif kamelyalarla ilçe bazında Karadeniz bölgesi rekoru kırdı.

Tosya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kamelyaların maliyetlerini hesaplayarak yeni bir yapılanmaya giden müdürlük, öz kaynakları ve marangoz ustaları kendi kamelyalarını üreterek maliyetleri büyük bir miktarda düşürdü. Belediye bünyesindeki marangoz ustalarının maharetli ellerinden çıkan kamelya ve oturma grupları ile ekonomik olarak tasarruf sağlayan Tosya Belediyesi, israfın da önüne geçti. Marangoz atölyesini aktif olarak kullanan Tosya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2022 yılından itibaren 100 kamelyanın üretimini tamamlayarak ilçe bazında Karadeniz Bölgesi rekoru kırdı. Üretilen kamelyalar, ilçe merkezinde yer alan 21 adet park başta olmak üzere ihtiyacı olan muhtarlık binalarının bahçelerine yerleştirmeye başlandı. İlçe merkezinde projelendirmesi yapılan 5 çocuk parkı başta olmak üzere ilçedeki tüm çocuk parklarının bahçelerine yerleştirilen kamelyalar, kentin görsel anlamında güzelleşmesine katkı sağlıyor.

Belediyenin kendi imkanlarıyla park ve bahçelerde kullanılmak üzere dekoratif kamelyalar ürettiklerini kaydeden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Vatandaşlarımızın tatil günlerinde ve mesai saatleri sonrasında zamanlarını geçirebileceği hem yağmurdan hem de güneşten korunabileceği kamelyaları öz kaynaklarımızla üretmeye başladık. Şimdi ki hedefimiz ihalesi yapılan 35 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Üç Olukları Devlet Bahçesi'nin tamamlanarak hizmete açmak olacak. Belediyemiz destek hizmetleri 6 personeli ile fedakarca çalışarak üretime devam ediyor. Öte yandan, deforme olanları da kontrol ederek tamiratını yapıyoruz. Tosyamızın daha güzel ve en iyi hizmeti alması için az maliyetle yüksek verimlilikle çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.