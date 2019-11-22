Tosya Belediyesi, kurduğu ihbar hattıyla şikayetleri çözüme kavuşturuyor

Kurulan ihbar hattı ile vatandaşların istek ve taleplerine anında cevap verilirken, şuana kadar 415 kişiden gelen 586 şikayet ve talep çözüme kavuşturuldu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Tosya'da Belediye Başkanlığı görevine seçilen Volkan Kavaklıgil, seçim döneminde vaat ettikleri kendilerine daha kolay ulaşılacağı yönündeki sözünü yerine getirdi. Bu kapsamda Tosya Belediyesi adı altında vatandaşların telefonlarında yoğunlukta kullandığı programlar nedeniyle ihbar hattı kuruldu. Kurulan ihbar hattı ile özellikle WhatsApp üzerinden vatandaşların taleplerine anında cevap verilmeye başlandı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımızın çok değerli görüşlerinin şehrimiz için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

Şehrin hemen her noktasındaki sorunlara anında Tosya Belediyesine ulaştıran sorumluluk sahibi vatandaşların ihbarını değerlendirdiklerini ve önemsediklerini belirten Başkan Kavaklıgil, “Özellikle WhatsApp ihbar hattından gelen şikayetleri kısa sürede ilgili birimlere iletip çözüme kavuşturuyoruz. Şehir merkezinde yaşanan çeşitli su ve kanalizasyon arızaları, cadde ve sokaklarda yaşanan deformasyonlar ve birçok sorunları tek bir mesajla çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. 29 Temmuz tarihinde başlatılan Tosya Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı'na bugüne kadar toplam 415 kişiden 586 istek ve şikayet ulaştı. Bu sorunların birçoğu kısa sürede çözüme kavuşturulurken kimi sorunların da yapılan planlamalar doğrultusunda çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor” dedi.

Tosya Belediyesi, yazılı yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın sıkıntılarına anında çözebilmek ve şehrimizde yaşanan sıkıntılardan daha hızlı haberdar olabilmek adına ve ayrıca Başkanımız Sayın Volkan Kavaklıgil'in 'birlikteyöneteceğiz' söyleminden yola çıkarak hayata geçen Whatsapp İhbar Hattı, 29 Temmuz tarihinden itibaren halkımızın aktif kullanımına açılmıştır. Başlangıç tarihinden bugüne kadar 100 günlük zaman diliminde toplamda 415 vatandaşımız tarafından aktif bir şekilde kullanılmış ve toplamda 586 adet istek ve şikâyet tarafımıza ulaşmıştır. Aradan geçen zaman diliminde vatandaşlarımızın şikâyet öneri ve istekleri hızlı bir şekilde ilgili birimlere aktarılmış bunların çoğu ivedi bir şekilde sonuca kavuşturulmuş bir kısmı ise zaman içerisinde yapılacak işler planlamasına alınmıştır. Ayrıca bazı konular birim müdürlerimiz dışında başkanımız tarafından da bizzat takip edilerek sonuca ulaştırılmış ya da bizzat vatandaşımız aranarak olmayacaksa neden olmadığı ya da neden geç olacağı konusunda bilgi verilmiştir. Buna rağmen şüphesiz eksik kalan ya da cevap verilemeyen durumlar olmuştur. Bu süre zarfında kıymetli vatandaşlarımızın çok değerli görüşlerinin şehrimiz için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu vesile ile vatandaşımızın şikayet öneri ve isteklerinin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Tüm halkımıza saygıyla duyurulur.”