Tosya Belediyesi, mesire alanlarında bakıma çalışmalarını sürdürüyor

Tosya Belediyesi tarafından mesire alanlarında onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaları yerinde incelemeyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yeşil alanların bakımının yanı sıra önümüzdeki süreçte bu alanların daha da çoğalması için yürütülen projelere dikkat çekerek, “Özellikle Ramazan ayı boyunca iftar açmak için hemşerilerimizin tercih ettiği Üçoluklar mesire alanı bundan sonra sık sık ziyaret edilerek gerekli temizlik çalışmalarının yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek. Ayrıca alan üzerinde bulunan kamelya, oyun grupları gibi tüm yapıların fiziki koşulları da sık sık denetlenerek hemşerilerimizin daha güzel bir ortamda vakit geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca önümüzdeki dönemde Üçoluklar mesire alanı ile birlikte yeni park ve yeşil sahaların hayata geçirilmesi için ekibimizle birlikte şimdiden projelendirme çalışmalarına başladık ve inşallah birçok yeni proje hayata geçirilerek hemşerilerimizin kullanımına sunulacak” dedi.