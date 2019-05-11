Tosya Belediyesi Ramazan etkinlikleri başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri başladı.

Tosya belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapalı spor salonunda başladı. Halkın ilk günden yoğun katılım gösterdiği etkinliklerin açılışına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü İsmail Kesgin ve protokol üyeleri katıldı.

Sakarya Ortaokulu bahçesinde yapılması planlanan ve havanın yağışlı olması nedeniyle kapalı spor salonuna alınan Ramazan etkinliklerinde 7'den 70'e tüm katılımcılar doyasıya eğlendi. Etkinlikte Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil çocuklara elma şekeri dağıtarak eğlencelerine ortak oldu.

Ramazan etkinliklerinde Hacivat-Karagöz, Aşuk ile Maşuk, Ateşbaz Çocuk Oyunları ve Pamuk Şeker ve çeşitli gösteriler yapılıyor. Etkinliğe çocuklar kadar yetişkinler de yoğun ilgi gösterdi. Meydana kurulan sahnede Hacivat ve Karagöz, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlar ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Değerli hemşehrilerim hepinizin Ramazanı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyorum. Hepinizin bu ay içerisinde yapacağınız ibadetlerin kabul olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Belediye Başkanımızı bu güzel etkinliklerinden dolayı kutluyorum. Çünkü bizler için önemli olan milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişine sahip, geleceğe umutla bakan çocukların yetiştirilmesidir. Haliyle Türk ananelerinde gelenek ve göreneklerinde eski Ramazan eğlencelerinin canlandırılmasını içeren program. Çok anlamlı ve manidar. Hayırlı olmasını diliyorum başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun” dedi.

Etkinlikte konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil; “Çok kıymetli hemşehrilerim, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ramazan ayının memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Bizler Türk gençliğini yozlaşmaya Türk gençliğinin çağdaşlaşma adı altında körleşmesine müsaade etmeden örfüne adetine geleneğine göreneğine sadık ve bağlı gençlik yetiştirilmek için elimizden gelen mücadeleyi her dönem her şekilde vermeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Geçtiğimiz şu zor günlerde özellikle Tosya'mızın ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurularak gençlerimizi ailelerimizi bir nebze o sıkıntılarını unutup çocuklarıyla eğlenebilmesi için böyle bir organizasyon tertip ettik. Katılımlarınız bizleri gerçekten onurlandırdı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ramazan ayı boyunca hafta sonları düzenlenecek olan Tosya Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy Okulu bahçesinde, 25-26 Mayıs tarihlerinde ise ilçemiz Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek.