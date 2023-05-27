Tosya Belediyesi selin vurduğu cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor

Tosya Belediyesi, ilçede etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında başlattığı temizlik çalışmaları çerçevesinde çamurla kaplanan yolları tazyikli su ile temizledi. Toplam 4 araç ve 15 personel ile çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, "Belediye Başkanımız Volkan Kavaklıgil'in talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilçemizde yaşanan sel felaketi sonrasında cadde ve sokaklarımız çamur ve sel artıkları ile doldu. Önceliğimiz olarak sel felaketinin yaşandığı gece kapanan Tosya-Kastamonu yolunu açmak ve temizlemek oldu. Sonrasında ilçe merkezinde ana caddelerde, sanayi sitesinde ve birçok sokakta Park Bahçeler müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ortak çalışması ile yıkama ve temizlik çalışması yapıyoruz. Gündüzleri ilçenin merkezi cadde ve sokaklar kalabalık olduğu için yıkama çalışmamızı yapamıyoruz. Bu yerleri geceleri yıkama yapıyoruz. Yaşanan sel felaketinden kaynaklanan sıkıntıları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden çalışmalara katılan belediye personelimize teşekkür ediyorum" dedi.